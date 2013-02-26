Україна провела перше роуд-шоу інвестпроектів малого та середнього бізнесу на 150 млн дол.

Український бізнес-центр у Лондоні за підтримки Посольства України у Великобританії, Федерації роботодавців Києва та інвестиційного холдингу Pro Capital Group провели роуд-шоу семи інвестпроектів малого та середнього бізнесу «Invest in Ukraine» із загальним обсягом інвестицій 150 млн доларів, повідомили УНІАН організатори заходу.

Згідно з повідомленням, найбільший інтерес інвесторів, а їх було більше двадцяти, викликали проекти в IT-сфері, сільському господарстві і в автохімічній промисловості. За деякими з них ведуться переговори due diligence - щодо перевірки спроможності самих проектів і фінансового стану їх виконавців. За оцінками експертів, тривалість процедури due diligence становить від 3 до 6 місяців при очікуваному обсязі залучених ресурсів за кожним проектом від 10 до 30 млн дол.

Директор Українського бізнес-центру в Лондоні Владислава Білоцька за підсумками роуд-шоу зазначила: «В Європі зараз спостерігається застій і відсутність цікавих бізнес-ідей на рівні середнього та малого бізнесу. Україна залишається одним з небагатьох місць в Європі, де ще можна заробити на ідеї і де ринок тільки розвивається, а загальна рентабельність проектів досить висока».

За словами організаторів заходу, роуд-шоу «Invest in Ukraine» стане щорічним інвестиційним проектом, який сприятиме формуванню більш сприятливих умов для ведення середнього бізнесу в Україні і внесе свій внесок у поліпшення інвестиційного клімату в країні.

Як повідомляв УНІАН, спочатку організатори роуд-шоу в Лондоні планували представити 8 інвестиційних проектів, серед яких організація виробництва біоантифризу на Черкаському заводі автохімії (з орієнтовним обсягом вкладень 12-15 млн дол.), реалізація проекту з будівництва доступного житла (з орієнтовним обсягом вкладень 10-30 млн дол.), проект зрошення сільськогосподарських земель у Херсонській області (4 млн дол.). Крім того, в загальному портфелі пропозицій були проекти у сфері телекомунікацій, старт-апи у сфері IT, проекти будівництва кількох заводів, в тому числі фармацевтичного, заводу сталевих радіаторів, деревообробного комбінату і заводу з виробництва енергозберігаючого обладнання для харчової промисловості.

Як зазначила тоді В.Білоцька, співпраця в секторі малого та середнього бізнесу має значний потенціал, проте діалог між інвесторами та потенційними реципієнтами досі не налагоджено.