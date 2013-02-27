Банк JPMorgan Chase & Co. має намір скоротити 19 тисяч співробітників

Найбільший американський банк JPMorgan Chase & Co. планує скоротити чисельність співробітників майже на 19 тисяч осіб в іпотечному підрозділі і регіональних філіях до кінця наступного року.

Цього року компанія планує скоротити чотири тисячі співробітників, йдеться в повідомленні банку. Ці скорочення будуть відбуватися майже «виключно за рахунок природного відходу», наприклад, виходу на пенсію, зазначила представник компанії Крістін Лемкау. Іпотечний бізнес скоротиться на 13 тисяч, до 15 тисяч робочих місць до 2014 року, в той час як банківські філії втратять від 3000 до 4000 робочих місць протягом цього періоду, передає Газета.RU з посиланням на Bloomberg.

Глава кредитної організації Джемі Даймон заявив, що останні три роки JP Morgan показував рекордний прибуток, але в 2013 році ситуація може змінитися через введення нових правил регулюючими органами.

Витрати на іпотечне кредитування впадуть приблизно на 3 млрд дол. до 2014 року, зазначають у повідомленні компанії.