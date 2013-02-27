Кінах каже, що Кабмін врахував 30% пропозицій бізнесу в програмі розвитку економіки

У проекті Державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки враховано понад 30% пропозицій Економічної ради громадських організацій і асоціацій бізнесу.

Про це повідомив президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах, повідомили УНІАН у прес-службі УСПП.

«В уряді прислухалися до зауважень ділової громади і врахували пропозиції Асоціації міжнародних автомобільних перевізників, Української асоціації підприємств легкої промисловості, компанії, члена УСПП, «ТНК-ВР Коммерс», а також хіміків, аграріїв, частково судно- і авіабудівників», - йдеться у повідомленні.

УСПП підкреслює, що запропонував уряду під час підготовки програми зосередити основну увагу на активізації внутрішнього конкурентоспроможного виробництва, передусім, за рахунок виконання Державної програми розвитку внутрішнього виробництва, затвердженої урядом ще у вересні 2011 року, шляхом реалізації потужних програм імпортозаміщення та локалізації виробництва.

Водночас в УСПП підкреслюють, що один із пріоритетних напрямків Держпрограми, на думку ділового співтовариства, має стосуватися відновлення кредитування реального сектора шляхом здешевлення вартості позикових коштів, а також через систему рефінансування комерційних банків.

«Програма повинна містити і стимули для розвитку малого і середнього бізнесу, а це, зокрема, субсидування витрат на виставково-ярмаркову діяльність, застосування механізму відстрочення під час сплати ПДВ на обладнання, яке ввозиться на територію України, зниження кредитних ставок тощо. Один з головних напрямків, який має бути враховано в Програмі, - посилення правового захисту підприємців. Доцільним є відновлення діяльності антирейдерської комісії при КМУ, залучення до її роботи інвесторів, вітчизняних товаровиробників», - йдеться в повідомленні.

УСПП також повідомляє, що наполягав на реформуванні системи оплати праці, зниженні навантаження на фонд оплати праці, вдосконаленні правил трансфертного ціноутворення тощо. Йшлося і про необхідність реалізації заходів щодо посилення експортного потенціалу України.

Як повідомляв УНІАН, Програма розвитку економіки на 2013-2014 роки визначає 6 пріоритетів для реалізації державної економічної політики. Серед них: підвищення конкурентоспроможності економіки; поліпшення інвестиційних умов; підтримка національного товаровиробника та реалізація політики імпортозаміщення; розвиток галузей, що виробляють високотехнологічну продукцію, зокрема ракетно-космічної сфери, авіаційної та суднобудівної; структурна реформа в стратегічних секторах, зокрема, держсектор економіки, інфраструктура і зв'язок, ПЕК, ЖКГ та будівництво; розвиток експортного потенціалу, включаючи фінансову підтримку експортерів і просування українських товарів на зовнішніх ринках. Реалізація положень документа передбачає, що в 2013 році зростання економіки може становити не менше 3%.

Нагадаємо, 5 грудня 2012 року Президент України Віктор Янукович повідомив, що розробив програму розвитку країни.

Згідно з проектом Державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки, у 2013 році в Україні планується утримувати дефіцит держбюджету на рівні не більше 1% і граничний обсяг державного боргу не більше 25% ВВП.

Уряд планував затвердити держпрограму активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки до 10 лютого.