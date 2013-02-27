«ПриватБанк» спрямує гроші від євробондів на кредитування українського бізнесу

Найбільший банк України - «ПриватБанк» спрямує 175 млн дол., одержаних від розміщення облігацій на європейських фінансових ринках, на кредитування українського бізнесу, повідомили УНІАН у прес-службі банку.

Згідно з повідомленням, одержані кошти спрямують на кредитування економіки і українського бізнесу, зокрема експортерів конкурентоспроможної на світових ринках продукції. Також протягом року «ПриватБанк» планує збільшити обсяги кредитування юридичних осіб і приватних підприємців через такий інструмент, як «ліміт на рахунок», що дозволяє покривати касові розриви клієнтів на короткий час і надається без застави залежно від обороту підприємства. Очікується, що загальна сума встановлених таким чином лімітів до кінця року становитиме 10 млрд гривень.

«Одержати доступний кредит у банку може вже сьогодні будь-який наш корпоративний клієнт, для цього працює проста і зрозуміла технологія кредитування через ліміти на розрахунковий рахунок клієнта», - цитує прес-служба керівника напряму обслуговування малого і середнього бізнесу банку Олександра Ніколенка.

Як повідомляв УНІАН, 21 лютого «ПриватБанк» завершив розміщення на європейських фінансових ринках п'ятирічних євробондів на суму 175 млн дол. Організаторами випуску стали банки Credit Suisse, JP Morgan і UBS. Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло випуску єврооблігацій «ПриватБанку» довгостроковий рейтинг «B(EXP)» і рейтинг відновлення «RR4». Також банку присвоєно довгостроковий і короткостроковий рейтинг дефолта емітента «B», а прогноз по довгостроковому рейтингу стабільний.

Довідка УНІАН. «ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ) працює на ринку України з 1992 року, і є найбільшою фінансовою установою країни за обсягом активів.

На 1 січня 2013 року активи банку становили 172,43 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 113,73 млрд грн, зобов'язання - 154,13 млрд грн, кошти клієнтів - 106,34 млрд грн, власний капітал - 18,3 млрд грн, статутний капітал - 14,9 млрд грн. У 2012 році банк одержав прибуток у розмірі 1,53 млрд грн.

Основними власниками банку є бізнесмени Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, які безпосередньо володіють по 33,7991% акцій банку, і через компанію Triantal Investments Ltd (Кіпр) - 24,99% акцій банку.