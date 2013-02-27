НАБУ: українці тримають "під матрацом" від 40 до 70 млрд дол

За оцінками фахівців, заощадження населення України поза банківською системою становлять від 40 до 70 млрд дол. Про це повідомив виконавчий директор Незалежної асоціації банків України (НАБУ) Сергій Мамедов.

Як повідомили УНІАН у прес-службі НАБУ, за словами С.Мамедова, кошти населення поза банківською системою можуть працювати на економіку країни. Високі ставки за депозитами в 2012 році були суттєвим стимулом для населення й привели до зростання вкладів фізичних осіб. За даними Національного банку, обсяг коштів фізичних осіб у банках зріс більш ніж на 51 млрд грн, що свідчить про відновлення довіри до банків і передумови для зниження ставок з кредитування економіки.

«Якщо вдасться зберегти довіру до банків і до національної валюти – наступним стратегічним кроком має стати активніше залучення коштів масового внутрішнього інвестора в економіку. Цікавим інструментом є державні облігації, які сьогодні Мінфін пропонує продати населенню на 200 млн дол.», - зазначив С.Мамедов.

Як повідомляв УНІАН, згідно із заявою прем'єр-міністра України Миколи Азарова, обсяг депозитних вкладів населення в банках за 2012 рік зріс майже на 60 млрд грн, або на 19%, - до 366 млрд грн.