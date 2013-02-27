Мінфін залучив 50,5 млн грн і 372,3 млн дол. на ОВДП-аукціоні 26 лютого

Міністерство фінансів України у вівторок, 26 лютого, залучило до державного бюджету 50,47 млн грн і 372,28 млн дол. на аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це повідомляється на сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, Мінфін задовольнив 2 заявки, подані на придбання 5-річних гривневих держпаперів, дохідність становила 14,3%.

Також було задоволено 6 із 11 заявок на 2-річні (погашення 25 лютого 2015 року) валютні ОВДП, в результаті чого до бюджету надійшло 25,92 млн дол., дохідність встановлено на рівні 8,02%. Крім того, Мінфін залучив 50,09 млн. дол. від розміщення 2-річних (погашення 18 лютого 2015 року) валютних ОВДП з аналогічною дохідністю.

Основний обсяг надходжень - 296,27 млн дол. - забезпечило розміщення 1,5-річних (дата погашення 23 липня 2014 року) валютних держпаперів. Мінфін задовольнив усі 8 поданих заявок. Дохідність становила 8%.

Водночас міністерство залишило незадоволеними 4 заявки (на суму 120 млн грн) на річні гривневі папери.

Гривневі ОВДП із терміном обігу 7 років, 3-річні індексовані ОВДП, а також 3-річні валютні держпапери інвесторів не зацікавили.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін у вівторок, 19 лютого, залучив до державного бюджету 126,77 млн дол. на аукціоні з продажу ОВДП.

Довідка УНІАН. Станом на 26 лютого обсяг ОВДП, що знаходяться в обігу, за сумою основного боргу становить 199,883 млрд грн, водночас у власності НБУ знаходяться держпапери на суму 116,812 млрд грн, у власності банків - 68,752 млрд грн, нерезидентів - 4,934 млрд грн.

Мінфін України у 2012 році під час проведення аукціонів із продажу ОВДП залучив до державного бюджету 35,9 млрд грн, 2,5 млрд дол. і 316,6 млн євро.