Влада за допомогою програми розвитку економіки хоче збільшити ВВП до 2,5-3,4%

Реалізація Державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки дасть змогу досягти зростання ВВП у 2013 році на рівні 2,5-3,4%, у 2014 р. - 3-4%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в проекті Держпрограми, який розглядається на сьогоднішньому розширеному засіданні Кабінету Міністрів за участю Президента Віктора Януковича.

Також планується, що реалізація програми забезпечить підтримку оптимального рівня інфляції в межах 5-6% в 2013-2014 роках; дефіциту державного бюджету в 2013 році в рамках 3,2% ВВП; перерозподіл ВВП через зведений бюджет у 2013 році на рівні 29,5% ВВП.

Граничний обсяг державного боргу в 2013 р. внаслідок реалізації Держпрограми вдасться утримати на рівні 30,6% ВВП.

Реалізація Держпрограми активізації розвитку економіки забезпечить надходження до держбюджету коштів від приватизації в обсязі 27,9 млрд грн протягом 2013-2014 рр., зростання обсягів виробництва машинобудівної продукції на 10% у 2014 році, збільшення обсягів імпортозаміщення сільськогосподарською технікою до 20%, збільшення в 2 рази обсягу виробництва ракетно-космічної техніки, зростання частки вітчизняної фармацевтичної продукції на внутрішньому ринку в середньостроковій перспективі на 5-10%, зростання обсягів реалізації вітчизняної сільськогосподарської продукції на внутрішньому ринку на 25% і зниження рівня енергоємності ВВП на 1,5-3% на рік.

Також реалізація програми дасть змогу збільшити обсяги експорту і залучити ресурси міжнародних фінансових організацій в обсязі 1,5-2 млрд дол. США як у 2013, так і в 2014 році.

Крім того, згідно з проектом документа, вдасться знизити податкове навантаження, що забезпечить зниження тіньового сектору економіки, збільшити кількість суб'єктів малого підприємництва і кількість зайнятих у малому підприємництві, зможе запобігти прихованому виведенню капіталу за кордон.

Як повідомляв УНІАН,Програма розвитку економіки на 2013-2014 роки, підготовлена урядом, визначає 6 пріоритетів для реалізації державної економічної політики.

Серед них: підвищення конкурентоспроможності економіки; поліпшення інвестиційних умов; підтримка національного товаровиробника і реалізація політики імпортозаміщення; розвиток галузей, що виробляють високотехнологічну продукцію, зокрема, ракетно-космічної сфери, авіаційної та суднобудівної; структурна реформа в стратегічних секторах, зокрема, держсектор економіки, інфраструктура і зв'язок, ПЕК, ЖКГ і будівництво; розвиток експортного потенціалу, включаючи фінансову підтримку експортерів і просування українських товарів на зовнішніх ринках.