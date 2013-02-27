МВФ відзначає прогрес у переговорах з Україною

Міжнародний валютний фонд відзначає прогрес у переговорах з українською владою і вважає його достатнім для продовження діалогу, проте дату приїзду місії Фонду в Україну поки що не визначено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив керівник представництва Міжнародного валютного фонду в Україні Макс Альєр на ІХ щорічній інвестиційній конференції, що проходить в Києві.

«Ми не називаємо конкретної дати візиту. Але ми відзначаємо достатній прогрес для продовження переговорів», - сказав М.Альєр.

При цьому він зазначив, що аналіз, який проводиться за підсумками візиту попередньої місії, що працювала в Україні з 29 січня по 12 лютого, підтверджує правильність раніше виданих Україні рекомендацій, зокрема, щодо необхідності вирівнювання цін на газ для населення, ведення гнучкого валютного курсу і реформування банківського сектору економіки.

Нагадаємо, місія Міжнародного валютного фонду працювала в Україні з 29 січня по 12 лютого. На думку експертів, основне завдання місії – збір технічної інформації про економічний стан України з метою продовження подальшої співпраці і пошуку умов підписання нової програми кредитування України з боку МВФ.

Під час зустрічі прем'єр-міністра України Миколи Азарова з представниками місії було відзначено прогрес у переговорному процесі.

Міністр економічного розвитку і торгівлі України Ігор Прасолов сьогодні заявив, що Мінекономрозвитку очікує приїзду місії МВФ наприкінці березня, і що українська сторона демонструє стриманий оптимізм щодо переговорів з валютного курсу, тарифів і у питанні подолання дефіциту бюджету НАК “Нафтогаз України”.

Читайте також:

Компроміс Кабміну і МВФ: проблеми в Україні будуть вирішені «нестандартними заходами»

Висновки місії МВФ: "Перед Україною стоять серйозні виклики"