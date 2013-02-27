Ситуація в Італії може обвалити пару EUR/USD - експерт

Заборону на короткі продажі в Італії, яка зараз розглядається регулятором, може тимчасово обмежити падіння індексів, але призвести до подальшого розпродажу EUR/USD, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

На їхню думку, на цьому фоні пара може впасти до рівня 1,30 з найближчою метою 1,2930.

Пара GBP/USD може потрапити під хвилю розпродажів, оскільки у вівторок не змогла відновитися. Масштабних рухів очікувати не варто, найближча мета -1,5180.

Враховуючи виступ Бена Бернанке і його затятий захист надм'якої монетарної політики ФРС США, у пари USD/JPY великі шанси продовжити зниження. Найближча мета 91,25 - ще одна можливість купити пару подешевше.