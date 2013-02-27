Порошенко: програма розвитку економіки вбиває конкуренцію

Екс-міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко назвав програму активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки, яка зараз розглядається у Кабінеті Міністрів, старорежимною і такою, що вбиває конкуренцію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на IX щорічній інвестиційній конференції, що проходить у Києві.

"Чи я оптимістичний щодо цієї програми? На жаль, ні. Програма нагадує старорежимні радянські документи. У нас знову визначено низку пріоритетів для окремих галузей, ми знову вбиваємо конкуренцію. Хоча повинні знизити тиск на бізнес, почати нарешті дерегуляцію економіки і скоротити державні витрати", - сказав П.Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, на сьогоднішньому розширеному засіданні Кабінету Міністрів за участю Президента Віктора Януковича розглядається проект Держпрограми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки.

Програма розвитку економіки на 2013-2014 роки, підготовлена ​​урядом, визначає 6 пріоритетів для реалізації державної економічної політики.

Серед них: підвищення конкурентоспроможності економіки; поліпшення інвестиційних умов; підтримка національного товаровиробника та реалізація політики імпортозаміщення; розвиток галузей, що виробляють високотехнологічну продукцію, зокрема, ракетно-космічної сфери, авіаційної та суднобудівної; структурна реформа в стратегічних секторах, зокрема, держсектор економіки, інфраструктура і зв'язок, ПЕК, ЖКГ та будівництво; розвиток експортного потенціалу, включаючи фінансову підтримку експортерів і просування українських товарів на зовнішніх ринках.