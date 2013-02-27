Розширене засідання уряду звелося до конфлікту

Прем’єр-міністр України Микола Азаров обурений, що народним депутатам нецікаво на розширеному засіданні уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, під час виступу міністра соціальної політики Наталії Королевської голова уряду перервав її і сказав: “Я звертаюсь до народних депутатів, які зараз у залі і не цікавляться темою обговорення. Ви знаходитесь на засіданні уряду. Прошу уважно слухати. Нема інтересу: будь-ласка - двері відкриті”.

При цьому М.Азаров не уточнив, до яких саме депутатів він звертається - представників опозиції чи Партії регіонів.

Прем’єр-міністр не надав слова представникам опозиції під час розширеного засідання Кабінету міністрів.

М.Азаров запропонував після виступу голови Донецької облдержадміністрації Андрія Шишацького та голови Верховної Ради Володимира Рибака заслухати заключне слово Президента України Віктора Януковича і завершити засідання уряду, оскільки регламент вичерпано.

Після того, як М.Азаров запитав в учасників засідання, чи вони згодні з такою пропозицією, голова парламентської фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк почав вимагати надати представникам опозиції слово на засіданні уряду.

На це М.Азаров відповів: “Арсеній Петрович, Ви ж бувший член уряду, Ви знаходитесь на засіданні уряду, а не на Верховній Раді! І Ви повинні підкорюватись регламенту роботи Кабінету міністрів. Арсеній Петрович, ми вам, коли знаходились в опозиції, не заважали працювати. Такого не було випадку, щоб ми ось так приходили і зривали засідання уряду. Такого не було. Ще раз попереджую Вас: я нікому не дам зірвати засідання уряду. Рішення урядом прийняте (про обмеження кількості виступаючих - УНІАН). Будь-ласка, в письмовому вигляді пропозиції. Ми їх розмістимо на сайті, на урядовому порталі, і відповідні міністерства отримають доручення вивчити всі пропозиції опозиції”, - сказав на підвищених тонах М.Азаров.

Після цього представники опозиції почали вигукувати: “Ганьба!” та залишили залу засідань уряду.

Між тим, після завершення розширеного засідання Кабінету міністрів України очікується фуршет.

Зокрема, після того, як закінчилася трансляція виступу прем’єр-міністра Миколи Азарова, для журналістів розпочалась трансляція виступу віце-прем’єр-міністра Юрія Бойка. Але в якийсь час вона була припинена і журналістам кілька секунд на екрані монітору демонстрували хол перед залою засідань уряду з накритими столами.

Як повідомляв УНІАН, на сьогоднішньому засіданні уряду розглядається програма розвитку економіки на 2013-2014 роки, підготовлена урядом, яка визначає 6 пріоритетів для реалізації державної економічної політики.

Серед них: підвищення конкурентоспроможності економіки; поліпшення інвестиційних умов; підтримка національного товаровиробника і реалізація політики імпортозаміщення; розвиток галузей, що виробляють високотехнологічну продукцію, зокрема, ракетно-космічної сфери, авіаційної та суднобудівної; структурна реформа в стратегічних секторах, зокрема, держсектор економіки, інфраструктура і зв'язок, ПЕК, ЖКГ і будівництво; розвиток експортного потенціалу, включаючи фінансову підтримку експортерів і просування українських товарів на зовнішніх ринках.

Сумарна вартість програми активізації економічного розвитку становитиме приблизно 380 млрд грн.

Крім того, програму розраховано на отримання приросту виробництва ВВП на рівні не менше 3% щорічно й зростання виробництва за ключовими галузях економіки.