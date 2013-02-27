Міжбанк відкрився зростанням долара і євро

У середу, 27 лютого, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися підвищенням котирувань – 8,1435/8,1475 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2663/67, котирування з євро-гривні пішли вгору – 10,6590/10,6660. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися – 1,3085/87 (вівторок – 1,3059/61).

У вівторок, 26 лютого, Нацбанк на ринок не виходив.

Як повідомляв УНІАН, 26 лютого на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1390/8,1440, на 12:00 ціни піднялися до 8,1445/8,1475. До закриття торгів цінові рівні знизилися до 8,1430/8,1460 грн/дол.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,6310/10,6395, на 12:00 ціни пішли вгору – 10,6765/10,6840. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH знизилися до 10,6595/10,6675.