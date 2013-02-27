Вартість програми економічного розвитку становитиме 380 млрд грн

Сумарна вартість програми активізації економічного розвитку становитиме приблизно 380 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час виступу на розширеному засіданні Кабінету Міністрів сказав прем'єр-міністр України Микола Азаров.

Він зазначив, що джерелами фінансування програми є державний і місцевий бюджети, кошти міжнародних фінансових організацій, нові механізми державних гарантій, які впроваджувалися цього року, й приватні інвестиції, а також власні кошти підприємств.

Водночас М.Азаров зазначив, що на першому місці під час проведення програми буде забезпечення високої якості техніко-економічного обгрунтування проектів.

“Завдяки цьому, виконання зазначеної програми дасть можливість надолужити втрачене під час кризи”, - сказав він.

Крім того, М.Азаров додав, що програму розраховано на отримання приросту виробництва ВВП на рівні не менше 3% щорічно й зростання виробництва за ключовими галузях економіки.

Як повідомляв УНІАН, на сьогоднішньому розширеному засіданні Кабінету Міністрів за участю Президента Віктора Януковича розглядається проект Держпрограми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки.

Програма визначає 6 пріоритетів для реалізації державної економічної політики. Серед них: підвищення конкурентоспроможності економіки; покращення інвестиційних умов; підтримка національного товаровиробника й реалізація політики імпортозаміщення; розвиток галузей, що виробляють високотехнологічну продукцію, зокрема, ракетно-космічної сфери, авіаційної та суднобудівної; структурна реформа в стратегічних секторах, зокрема, держсектор економіки, інфраструктура і зв'язок, ПЕК, ЖКГ і будівництво; розвиток експортного потенціалу, включаючи фінансову підтримку експортерів і просування українських товарів на зовнішніх ринках.