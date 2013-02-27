У Києві з початку року закрили 115 гральних закладів

У Києві з початку року припинено незаконну діяльність 115 гральних закладів.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Києві.

Водночас правоохоронці вилучили понад 2 тис. одиниць грального обладнання, підкреслюється в повідомленні.

Зокрема, лише впродовж доби співробітники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю в Дніпровському районі столиці припинили діяльність двох великих гральних закладів.

«Раніше один із закладів працював як такий собі «Джентльмен-клуб». І лише на початку цього року підприємці наважились розширити коло послуг та згадати про азартні ігри. За попередньою інформацією, клієнтські бази залишились у організаторів ще з того часу, коли Закон України «Про заборону грального бізнесу в Україні» не вступив в дію. Тож підприємці просто поновили дані, заощадивши таким чином на рекламі», - зазначили в міліції, додавши, що щоденний обіг закладу становив 3-4 тис. грн.

Схема роботи другого клубу принципово нічим не відрізнялась, розповіли у ВЗГ, зазначивши, що, крім типових автоматів, власник встановив у центральному залі рулетку, яка користувалась великим попитом та приносила вагомий прибуток закладу.

Наразі всі матеріали за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 203-2 Кримінального кодексу України (зайняття гральним бізнесом). Її санкція передбачає покарання у вигляді штрафу в розмірі від десяти до сорока тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а це від 170 до 580 тис. грн. Окрім цього, законодавством передбачена конфіскація грального обладнання.