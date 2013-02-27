Кабмін схвалив Держпрограму активізації економічного розвитку

Кабінет Міністрів України схвалив Державну програму активізації економічного розвитку на 2013-2014 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалили під час сьогоднішнього розширеного засідання уряду.

"Пропоную ухвалити і в робочому порядку протягом тижня доопрацювати програму і випустити її на наступному тижні", - сказав прем'єр-міністр Микола Азаров.

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