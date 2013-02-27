Янукович звільнятиме чиновників, які не відповідають «духу реформ»

Президент України Віктор Янукович обіцяє контролювати відповідність рішень уряду духу реформ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на сьогоднішньому розширеному засіданні Кабінету Міністрів.

«Попереджаю, я жорстко контролюватиму, чи відповідатимуть урядові та відомчі нормативні акти цілям ухвалених базових законів, духу реформ. Будь-які спроби вихолостити зміни, уникнути відповідальності, а тим більше зберегти корупційні лазівки, будуть жорстко каратися, у тому числі відповідними кадровими рішеннями», - наголосив Президент.

В.Янукович підкреслив, що сьогодні залишається нагальним продовження реформ, задля чого необхідно продовжувати роботу із вдосконалення системи влади, підвищення її професійної та ефективної роботи.

Водночас він зауважив, що сьогодні потрібно визнати, що «ми певною мірою недооцінили масштаб бюрократичного спротиву, чиновницької тяганини». За його словами, всі недоліки, які заважають розвитку країни, відомі й повинні отримати належну оцінку та висновки уряду.

Як повідомляв УНІАН, у середу на розширеному засіданні Кабінет Міністрів за участю Президента Віктора Януковича розглядає проект Державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки, реалізація якої дозволить досягти зростання ВВП у 2013 році на рівні 2,5-3,4%, в 2014 р. - 3-4%.