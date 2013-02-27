«Укрексімбанк» профінансує 16 проектів у п'яти пріоритетних галузях

Державний «Укрексімбанк» профінансує 16 затверджених урядом проектів із п'яти пріоритетних галузей економіки — металургії, авіа-, автомобіле-, сундо- і сільгоспмашинобудування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем'єр-міністр Юрій Бойко, виступаючи на розширеному засіданні уряду за участю Президента України Віктора Януковича.

«Наша робоча група Мінпромполітики разом з «Укрексімбанком» відібрала 20 проектів, з яких 16 затвердила, - зазначив Ю. Бойко. - Тепер починається практична реалізація з підписання кредитних угод щодо фінансування цих проектів».

За словами віце-прем'єра, сумарна реалізація цих проектів дасть змогу збільшити впродовж календарного року зростання промислового виробництва на 20 млрд грн і додатково створити 30 тисяч робочих місць.

Як повідомляв УНІАН, на початку лютого головою правління «Державного експортно-імпортного банку України» (Укрексімбанк, м. Київ) призначено Віталія Білоуса, який раніше обіймав посаду члена правління - заступника голови правління цієї фінансової установи.

«Укрексімбанк» працює на ринку України з 1992 року і на 100% перебуває у власності держави. Входить до групи найбільших банків України за обсягом активів.

Активи банку на 1 січня 2013 року становили 87,95 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 40,42 млрд грн, зобов'язання - 70,09 млрд грн, власний капітал - 17,86 млрд грн, статутний капітал - 16,45 млрд грн.

«Укрексімбанк» у 2012 році збільшив прибуток проти показника 2011 року на 81% - до 159 млн. грн.