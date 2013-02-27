Регіонам обіцяють фінансування у повному обсязі

Президент України Віктор Янукович вимагає від Кабінету Міністрів передбачити фінансування регіонів в повному обсязі.

Як передає кореспондент УНІАН, у середу на розширеному засіданні Кабінету Міністрів В.Янукович наголосив на необхідності приділити більше уваги реалізації регіональних програм і необхідності децентралізації міжбюджетних відносин.

За його словами, уряд під час перегляду державного бюджету на поточний рік має «повною мірою передбачити кошти регіонам для виконання ними делегованих повноважень та доручень Президента України».

Як повідомляв раніше УНІАН, Союз секретарів місцевих рад має намір просити уряд внести зміни до Державного бюджету на 2013 рік в частині показників місцевих бюджетів, оскільки затверджені показники не забезпечують розвиток місцевих громад та виконання покладених повноважень.

Рішення направити відповідне звернення прем'єр-міністру України Миколі Азарову було прийнято на засіданні Спілки секретарів місцевих рад Асоціації міст України 23 січня ц.р. в Києві.

Учасники засідання відзначили, що порівняно з 2012 роком на 45% зросли виключення з місцевих бюджетів до держбюджету України. Водночас у держбюджеті-2013 значно завищено показники доходів місцевих бюджетів, що робить нереальним виконання більшості з них, зменшено кошти на соціально-економічний розвиток територій, відсутнє належне фінансування в сфері ЖКГ, численних державних цільових програм. Представники місцевих рад назвали місцеві бюджети всіх регіонів на 2013 рік "бюджетами виживання".

У тексті звернення, зокрема, зазначається, що фінансування делегованих повноважень органів місцевого самоврядування передбачено держбюджетом на 2013 рік тільки на 79%. Найбільш катастрофічним є рівень фінансування в областях: "Державне управління" - 41% і "Фізична культура і спорт" - 47% від потреби. Насущний дефіцит фінансових ресурсів на виконання делегованих повноважень становить майже 30 млрд грн. Таким чином, як констатують секретарі, на останній квартал 2013 року працівники бюджетної сфери населених пунктів не забезпечені зарплатою, відсутні кошти на оплату комунальних послуг та за енергоносії.

У зв'язку з вищевикладеним, секретарі місцевих рад пропонуватимуть внести зміни до закону України про держбюджет на 2013 рік за результатами першого кварталу цього року. А саме - Союз секретарів місцевих рад вважає за необхідне забезпечити повною мірою місцеві бюджети коштами для здійснення видатків на виконання делегованих повноважень; перегляд у бік зменшення на 30% обсягів винятку фінансових ресурсів з місцевих бюджетів до держбюджету. Також буде пропонуватися збільшити на 1 млрд грн обсяг субвенції з держбюджету місцевим бюджетам на компенсацію за пільгове перевезення окремих категорій громадян; забезпечити повне фінансування з держбюджету цільових програм, передусім тих, що стосуються розвитку малих міст і погашення кредиторської заборгованості органів місцевого самоврядування за видатками, які фінансуються за рахунок держпрограм. Крім того, секретарі проситимуть уряд забезпечити погашення кредиторської заборгованості місцевих бюджетів, яка утворилася на кінець 2012 року в результаті блокування Державною казначейською службою України платежів органів місцевого самоврядування.