Акімова побачила недоліки у Держпрограмі розвитку економіки

Недоліком державної програми активізації економічного розвитку на 2013-2014 роки, ухваленої сьогодні Кабінетом Міністрів України, є відсутність потужної соціальної частини.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловила журналістам перший заступник голови Адміністрації Президента Ірина Акімова.

«Недоліком цієї програми є відсутність потужної соціальної частини. Але, я думаю, що з питання соціального розвитку багато сказано в національному плані дій, і ця частина буде посилюватися пізніше», - сказала вона.

Вона зазначила, що ухвалена сьогодні програма повинна дати Україні поштовх для подальшого розвитку і вивільнити ресурси, які потім можна було б використовувати на масштабні соціальні програми. В цілому, на думку І.Акімової, програма заслуговує підтримки, але її конкретні нюанси ще будуть уточнюватися.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого Кабінет Міністрів України схвалив Державну програму активізації економічного розвитку на 2013-2014 роки вартістю 380 млрд грн.

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