Акімова побачила недоліки у Держпрограмі розвитку економіки
Недоліком державної програми активізації економічного розвитку на 2013-2014 роки, ухваленої сьогодні Кабінетом Міністрів України, є відсутність потужної соціальної частини.
Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловила журналістам перший заступник голови Адміністрації Президента Ірина Акімова.
«Недоліком цієї програми є відсутність потужної соціальної частини. Але, я думаю, що з питання соціального розвитку багато сказано в національному плані дій, і ця частина буде посилюватися пізніше», - сказала вона.
Вона зазначила, що ухвалена сьогодні програма повинна дати Україні поштовх для подальшого розвитку і вивільнити ресурси, які потім можна було б використовувати на масштабні соціальні програми. В цілому, на думку І.Акімової, програма заслуговує підтримки, але її конкретні нюанси ще будуть уточнюватися.
Як повідомляв УНІАН, 27 лютого Кабінет Міністрів України схвалив Державну програму активізації економічного розвитку на 2013-2014 роки вартістю 380 млрд грн.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Влада за допомогою програми розвитку економіки хоче збільшити ВВП до 2,5-3,4%
У Януковича нова соцініціатіва - підвищення забезпечення дітей