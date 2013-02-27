Депутат-регіонал пропонує заборонити банкам залучати вклади в іноземній валюті

Народний депутат України від Партії регіонів Євген Сігал пропонує Верховній Раді внести зміни до Закону «Про банки і банківську діяльність», які передбачають скасування норми, що дозволяє банкам залучати вклади (депозити) від фізичних осіб в іноземній валюті.

Відповідний законопроект № 2400 зареєстрований і поданий на розгляд до парламенту.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, запропоновані зміни дозволять банкам істотно наростити обсяги дешевих кредитних ресурсів у національній валюті, а населенню - активніше використовувати свої доходи на споживання товарів і послуг вітчизняних товаровиробників.

Автор законопроекту також звертає увагу, що за станом на жовтень 2012 року загальний депозитний портфель банків на 57% (303,5 млрд грн) складався з гривневих внесків та на 43% (233,5 млрд грн) з вкладів в іноземній валюті. До того ж 38,1% залучених вкладів становили саме вклади фізосіб.

«Проте в кінцевому рахунку економіка України так і не отримала доступних і дешевих інвестиційних коштів, щоб забезпечити розвиток бізнесу. Тому пропонується скасувати норму закону, що дозволяє фізичним особам мати вклади в іноземній валюті, з метою подальшого зростання обсягів кредитних ресурсів комерційних банків у національній валюті, їх здешевлення та формування умов, коли населення зможе активніше спрямовувати свої доходи на споживання», - сказано в пояснювальній записці до законопроекту.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2013 року прем'єр-міністр України Микола Азаров на засіданні Кабінету Міністрів оцінив приріст обсягу депозитів громадян у банках за 2012 рік майже в 60 млрд грн, або на 19%, - до 366 млрд грн, що майже збігається з річним доходом держбюджету.

За даними НБУ, обсяг депозитів громадян України за три квартали 2012 року зріс на 44 млрд грн, або на 14,2%, і на 1 жовтня 2012 року становив 354,391 млрд грн. Більшість вкладів розміщені на строк від 1 до 2 років - 36,95%, на строк до 1 року припадає 33,72% вкладів, «до запитання» - 22,34%, на строк понад 2 роки - 6,98%.