Номінальна зарплата в Україні в січні скоротилася на 11% - до 3000 грн

Номінальна заробітна плата по Україні в січні 2013 року становила 3000 грн, що на 10,2% більше проти січня 2012 року, але на 11,2% менше проти грудня 2012 року. Про це УНІАН повідомили в Департаменті інформації та комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Згідно з повідомленням, відносне зменшення розміру зарплати в січні – «типове сезонне явище, оскільки в грудні, перед Новим роком, традиційно здійснюються різноманітні додаткові виплати – винагорода за підсумками року, за вислугу років, виплати за невикористану відпустку тощо». «У 2008-2012 роках сезонне зменшення середньої січневої виплати завжди становило близько 12%», - йдеться в повідомленні Секретаріату Кабміну.

Як повідомляв УНІАН, середня зарплата штатного працівника в Україні в грудні 2012 року збільшилася на 279 грн (9%) і на 1 січня 2013 року становила 3 377 грн. У регіональному розрізі найбільша зарплата в грудні була зафіксована в Києві – 5 368 грн., Донецькій області – 3 811 грн, у Севастополі – 3 655 грн, у Київській області – 3 528 грн, Дніпропетровській області – 3 385 грн. Найменша зарплата була зафіксована в Тернопільській області – 2 466 грн. Середня зарплата в промисловості в грудні 2012 року становила 3 818 грн, що на 7% більше, ніж у листопаді 2012 року.

Обсяг заборгованості із заробітної плати в січні 2013 року зріс на 111,4 млн грн (12,5%) і на 1 лютого становив 1,005 млрд грн.