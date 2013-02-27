У столичній митниці понад половина декларацій оформляється в електронному вигляді

Кількість підприємств, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність і подають декларації до Київської регіональної митниці в електронному вигляді, становить 3,3 тис., або понад 50% від загальної кількості експортерів і імпортерів, що оформляють документи в столичній митниці.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві доходів і зборів України.

Згідно з повідомленням, загальне число електронних митних декларацій, оформлених із червня 2012 року до лютого 2013 року, становило 80 тис. штук. Причому час оформлення електронної декларації на імпорт займає всього дві години, оформлення електронної декларації на експорт – годину.

У Міндоходів також нагадали, що з 1 січня 2017 року Україна повинна буде перейти на 100-процентне повсюдне електронне декларування товарів.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році співробітники митниці оформили загалом по Україні близько 3,3 млн декларацій. Причому в грудні 2012 року 60% митних декларацій було оформлено в електронній формі.

У 2012 році кількість платників податків, що скористалися послугами акредитованого Центру сертифікації електронних ключів, що дозволяють оформляти документи звітності в електронному вигляді, становила 148 тис. абонентів.