Прямий держборг України до кінця року зросте до 30,6% ВВП, заявляє Мінфін

На кінець 2013 року очікуваний обсяг державного боргу становитиме 483,032 млрд грн, що приблизно становитме 30,6% валового внутрішнього продукту (ВВП) України, проти 28,5% за підсумками 2012 року.

Про це йдеться в розміщеній на сайті Міністерства фінансів України програмі управління держборгом на 2013 рік, затвердженій наказом Мінфіну №277 від 21 лютого 2013 року.

Програма передбачає, що в 2013 році фінансування держбюджету України здійснюватиметься за допомогою широкого спектру боргових інструментів.

За строками обігу найбільшу питому вагу матимуть довгострокові інструменти (57,1%), середньострокові, - 24,3% та інструменти зі строком погашення від 3 до 12 місяців (18,6%). До того ж на короткострокові інструменти зі строком погашення в 2013 році припадатиме 7,3% обсягів запозичень.

Також зазначається, що боргові інструменти з фіксованою ставкою становитимуть 93,4%, з плаваючою - 6,6% (ставка Libor).

Загалом, згідно з програмою, у 2013 році на внутрішньому ринку буде здійснено запозичень на суму близько 92,863 млрд грн, або 68,5% від загальної суми запозичень. На зовнішніх ринках, з урахуванням запозичень за спеціальним фондом держбюджету - 42,668 млрд грн, або 31,5%.

Як повідомляв УНІАН, сума державного й гарантованого боргу України за січень 2013 року зросла на 2,3% - до 65,989 млрд доларів США.

У гривневому еквіваленті борг збільшився в січні на 11,94 млрд грн – до 527,452 млрд грн.

Державний і гарантований державою борг України в 2012 році зріс на 8,9% і на 31 грудня 2012 року становив 515,51 млрд грн, або 64,495 млрд дол.