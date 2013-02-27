Міжбанк у середу закрився котируваннями 8,1445/8,1485 грн/дол.

У середу, 27 лютого, на міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1435/8,1475, на 12:00 звузився спред –8,1440/8,1470. До закриття торгів цінові рівні підвищилися до 8,1445/8,1485 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2663/0,2667, до закриття ціни піднялися до 0,2665/0,2669. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився на рівні 30,5300 (-0,0500).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3045/1,3120. Ринок євро-гривні відкрився індикативними котируваннями 10,6590/10,6660, на 12:00 ціни знизилися – 10,6575/10,6655. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH пішли вгору – 10,6730/10,6820.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 26 лютого, на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1390/8,1440, на 12:00 ціни піднялися до 8,1445/8,1475. До закриття торгів цінові рівні знизилися – 8,1430/8,1460 грн/дол.

Ринок євро-гривні відкрився індикативними котируваннями 10,6310/10,6395, на 12:00 ціни пішли вгору – 10,6765/10,6840. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH знизилися до 10,6595/10,6675.