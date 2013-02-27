«Укргазбанк» відсудив 171 млн грн у проблемного боржника

Державний «Укргазбанк» отримав 171 млн грн за рахунок реалізації нерухомого майна боржника, повідомляє прокуратура Оболонського району м. Києва.

Згідно з повідомленням, господарський суд задовольнив позов прокуратури Оболонського району м. Києва та стягнув з компанії «Русь-95» на користь «Укргазбанку» 171 млн грн за рахунок реалізації нерухомого майна компанії «Русь-95». Ця нерухомість являє собою майже два десятки приміщень в м.Києві та Київській області загальною площею близько 6 тис. кв. м, раніше передана судом у власність компанії «Русь-95» за борги від компанії «Святослав», була забезпеченням виконання зобов'язань за кредитом на 103 млн грн, який отримано в «Укргазбанку». Оскільки кредитні зобов'язання перед банком не були виконані, суд відповідно до чинного законодавства ухвалив рішення про звернення стягнення на майно боржника для відшкодування заборгованості за кредитом і відсотками. Способом реалізації майна були визначені публічні торги.

Довідка УНІАН. «Укргазбанк» (м. Київ) працює на ринку України з 1993 року і входить до групи найбільших банків України.

На 1 січня 2013 року активи банку становили 21,0 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 8,68 млрд грн, зобов'язання - 17,18 млрд грн, кошти клієнтів - 7,02 млрд грн, власний капітал - 3,81 млрд грн, статутний капітал - 10 млрд грн.

У 2012 році банк отримав прибуток у розмірі 1,1 млрд грн.

93% акцій банку перебувають у власності держави в особі Міністерства фінансів України.