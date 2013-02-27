Держфінінспекція в січні відшкодувала понад 124 млн грн фінансових втрат держави

Державна фінансова інспекція, створена на базі Головного контрольно-ревізійного управління України, в січні 2013 року провела перевірки 538 підприємств, установ та організацій, забезпечивши відшкодування державних втрат фінансових і матеріальних ресурсів в обсязі 124,5 млн грн. Про це йдеться в повідомленні відомства, переданому УНІАН.

До того ж загальний обсяг фінансових порушень, зафіксований співробітниками Держфінінспекції, становить 341,5 млн грн.

Згідно з повідомленням, контрольно-ревізійні заходи загалом продемонстрували поліпшення фінансово-бюджетної дисципліни на підприємствах. «Зменшився не тільки обсяг фінансових порушень, але й питома вага підприємств, установ та організацій, які допустили порушення», - йдеться в повідомленні відомства.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році органи Держфінінспекції України провели перевірки 8,1 тис. підприємств, установ і організацій, забезпечивши відшкодування втрат державних ресурсів на суму 1,9 млрд грн.