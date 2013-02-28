Moody's зберегло прогнози щодо рейтингів більшості країн єврозони на рівні "негативний"

Міжнародне рейтингове агентство Moodys зберегло прогноз щодо рейтингів більшості країн єврозони на рівні негативний.

Аналітики Moodys відзначають, що борговий ринок єврозони залишається уразливим до потрясінь, що впливає на зниження довіри інвесторів, оскільки перспективи економічного зростання в регіоні залишаються слабкими, а успіх реформ обмежений.

Водночас, в останні місяці Moody's відзначає деяке ослаблення напруженості на ринку на тлі зниження премій за ризик і збільшення готовності інвесторів вкладати кошти в боргові інструменти, випущені периферійними країнами єврозони та іншими позичальниками, передає РІА "Новини" з посиланням на реліз агентства.

"Незважаючи на те, що розпочата ЄЦБ програма з викупу облігацій деяких країн єврозони з ринку успішно запобігла істотному зростанню прибутковості, ймовірність виникнення подальших ризиків, наприклад для держателів грецьких і кіпрських бондів, залишається і продовжує негативно впливати на суверенні рейтинги", - йдеться в повідомленні.

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