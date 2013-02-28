Новим міністром фінансів США призначено Джейкоба Лью

Сенат США в середу, 27 лютого, затвердив Джейкоба Лью як нового міністра фінансів, повідомляє Associated Press.

За його кандидатуру проголосував 71 сенатор, проти - 26 членів верхньої палати конгресу.

57-річний Лью до останнього часу очолював адміністрацію Барака Обами, а до цього керував бюджетним управлінням Білого дому.

Колишній глава мінфіну - Тімоті Гайтнер - покинув свій пост за сімейними обставинами, передає ИТАР-ТАСС.

Виступаючи на недавніх слуханнях у сенатському фінансовому комітеті із затвердженням своєї кандидатури, Лью закликав законодавців досягти консенсусу, щоб уникнути подібного розвитку подій. Він попередив, що скорочення урядових витрат на 85 млрд доларів заподіє серйозної шкоди відновленню національної економіки і поставить під загрозу "занадто багато робочих місць і підприємств". Водночас Лью висловився проти ідеї зниження податку на прибуток підприємств з нинішніх 35 до 25%. До того ж податкову реформу як таку він назвав серед своїх пріоритетів. Лью також наголосив прагнення підтримувати "сильний долар".

Лью народився 29 серпня 1955 року в нью-йоркському районі Квінс у родині адвоката і торговця антикварними книгами, який в дитинстві переїхав до США з Польщі. Сповідує ортодоксальний іудаїзм.

Говорячи про ділові якості Лью, президент США назвав його професіоналом, який не шукає уваги громадськості та преси.

Обама якось пожартував, що всерйоз подумував про відмову від рішення висунути кандидатуру Лью на пост глави мінфіну, коли побачив його округлий і абсолютно нерозбірливий підпис, що стало предметом жартів американської преси. Саме вона повинна буде прикрашати грошові купюри в США. "Джек мене запевнив у тому, що, якщо його затвердять в якості міністра фінансів, то він постарається зробити принаймні одну букву, що піддавалася б прочитанню, щоб не знецінювати нашу валюту", - додав Обама.