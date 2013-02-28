Обама попереджає: секвестр бюджету США несе ризик для світової економіки

Примусове скорочення бюджетних витрат сповільнить зростання економіки США, як мінімум, на 0,6% і завдасть їй "сильного удару", відгомони якого відчуватимуться у всьому світі. З таким попередженням виступив у середу, 27 лютого, ввечері президент Барак Обама на зустрічі з членами Ділової ради - одного з найбільших об'єднань американського бізнесу.

"Це не буде падінням з "фінансового обриву", але економіка покотиться під укіс", - сказав він щодо навислої над США загрози секвестру. Автоматичне скорочення витратних статей федерального бюджету на загальну суму 85 млрд доларів почнеться, якщо до 1 березня адміністрація Обами і республіканська опозиція в Конгресі не прийдуть до компромісу. Поки між ними зберігаються серйозні розбіжності з питання про те, які програми і в якому обсязі слід урізати в цілях боротьби з бюджетним дефіцитом, передає ИТАР-ТАСС.

Домовитися за той час, що залишився, судячи з усього, буде вже неможливо. "Я давно вже не бачив, щоб щось робилося у Вашингтоні всього за два дні", - визнав президент. Та й сам він запланував зустріч з цієї проблеми з лідерами Конгресу лише на 1 березня. "Єдина хороша новина полягає в тому, що громадськість починає звертати на це увагу", - сказав він, закликавши ділові кола натиснути на республіканців.

Обама зазначив, що в перший тиждень або навіть місяць, можливо, ніхто не помітить наслідків секвестру. Однак примусове скорочення бюджетних витрат торкнеться не тільки всіх федеральних міністерств і відомств - від Пентагону до Паркової служби, але й негативно відіб'ється на приватному бізнесі. Це призведе до зростання безробіття і сповільнить економічне зростання в Сполучених Штатах. "Це також послабить глобальну економіку", - попередив глава американської адміністрації.

Уряд США вже розробив екстрені плани на випадок секвестру, які передбачають скорочення більшості федеральних програм і часткове згортання роботи державних відомств. Загроза секвестру була спеціально створена Білим домом і Конгресом в 2011 році, щоб в обох гілок влади з'явився потужний стимул для наведення порядку в національних фінансах. Проте минулого року вони так і не зуміли прийти до остаточного компромісу з бюджету і податків. У результаті падіння країни з "фінансового обриву" було попереджено в останній момент лише на основі тимчасової домовленості, термін дії якої закінчується в перший день весни.

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