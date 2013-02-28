Міндоходів роз'яснило принцип отримання податкової знижки

Довідка про доходи фізичних осіб, необхідна при подачі заяви на отримання податкової пільги, може бути заповнена податковим агентом, відповідальним за розрахунок, утримання і перерахування податків на доходи фізосіб, у вільній формі, але з вказівкою обов'язкових даних, зазначається у роз'ясненні Міністерства доходів і зборів, переданому УНІАН.

Серед обов'язкових даних – загальна інформація про фізособу (ПІБ, реєстраційний номер облікової карти), сума нарахованого оподаткованого доходу (щомісяця і загальною сумою), розмір і сума податкової пільги, сума нарахованого і утриманого єдиного соціального внеску, сума нарахованого і утриманого податку на доходи фізосіб.

«Підстава для нарахування податкової пільги з вказівкою конкретної суми відображаються платником податків у річній податковій декларації, яка подається до 31 грудня наступного за звітним періоду», - сказано в роз'ясненні.

Як повідомляв УНІАН, право на податкову пільгу зберігається протягом року і на наступний рік не поширюється. Пільга (знижка) надається на обсяг податку з доходів фізичних осіб, яким обкладається зарплата платника податків.