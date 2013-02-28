Торги на міжбанку відкрилися зростанням долара і євро

У четвер, 28 лютого, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися триваючим підвищенням котирувань – 8,1450/8,1495 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2668/0,2672, котирування з євро-гривні пішли вгору – 10,7050/10,7125. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися – 1,3137/1,3139 (середа — 1,3085/1,3087).

У середу Нацбанк на ринок не виходив.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 27 лютого, на міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1435/8,1475, до 12:00 звузився спред –8,1440/8,1470. На час закриття торгів цінові рівні підвищилися до 8,1445/8,1485 грн/дол.

Ринок євро-гривні відкрився індикативними котируваннями 10,6590/10,6660, до 12:00 ціни знизилися – 10,6575/10,6655. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH пішли вгору – 10,6730/10,6820.