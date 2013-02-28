Усього за місяць на фінансових порушеннях зловили 1,7 тис. чиновників

У січні 2013 року майже 1,7 тис. чиновників по всій Україні притягнули до адміністративної відповідальності за фінансові порушення, виявлені під час перевірок, проведених Державною фінансовою інспекцією, створеною на базі Головного контрольно-ревізійного управління України. Про це сказано в повідомленні відомства, переданому УНІАН.

Згідно з повідомленням, загальна сума накладених за фінансові порушення штрафів становить близько півмільйона гривень.

«До дисциплінарної відповідальності притягнуто 337 посадовців, до матеріальної - 108. Звільнені з обійманих посад 24 людини. До правоохоронних органів передано матеріали 149 ревізійних справ, на підставі яких розпочато 252 досудові розслідування», - сказано в повідомленні Держфінінспекції.

Також повідомляється, що в січні органи Держфінінспекції подали до суду 67 позовів на загальну суму 41,9 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, Державна фінансова інспекція, створена на базі Головного контрольно-ревізійного управління України, в січні 2013 року провела перевірки 538 підприємств, установ та організацій, забезпечивши відшкодування державних втрат фінансових і матеріальних ресурсів в обсязі 124,5 млн грн.

У 2012 році органи Держфінінспекції України провели перевірки 8,1 тис. підприємств, установ і організацій, забезпечивши відшкодування втрат держресурсів на суму 1,9 млрд грн.