Уряд вирішив створити Український банк розвитку

27 лютого на розширеному засіданні Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про створення Українського банку розвитку, повідомила прес-служба Кабміну з посиланням на главу Держагентства з інвестицій та управління нацпроектами Владислава Каськіва.

За словами В.Каськіва, створений банк з використанням прозорих банківських процедур адмініструватиме витрати, які раніше неефективно розподілялися між різними міністерствами і відомствами. Створення такого інституту є ключовим елементом інвестиційної реформи, представленої 6 квітня 2011 року за участю Президента України Віктора Януковича, і може радикально поліпшити інвестиційну привабливість нашої країни.

«Вчора міжнародні інвестори почули від Президента України важливу для них інформацію – Національні проекти здійснюватимуться за спільної фінансової участі держави і приватних інвесторів», - сказав В.Каськів.

Як повідомляв УНІАН, 10 січня прем'єр-міністр України Микола Азаров під час зустрічі з провідними експертами-економістами підтримав ідею створення в Україні банку реконструкції і розвитку, а також державного агентства з підтримки експортно-орієнтованих галузей у 2013 році.