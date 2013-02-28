Кількість зареєстрованих іноземців-платників податків зросла до 50 тис. осіб

У 2012 році кількість іноземців, що зареєструвалися в Україні як фізичні особи-платники податків, зросла на 2,7% - до 50 тис. осіб.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства доходів і зборів.

«У 2011 році для отримання доходів зареєструвалися платниками податків 48,7 тис. іноземців. У 2012 році їхня кількість досягла 50 тис. осіб», - сказано в повідомленні.

До того ж прес-служба зазначила, що тільки в січні 2013 року майже 3 тисячі іноземців зареєструвалися в Україні як фізичні особи - платники податків.

На думку аналітиків міністерства, зростання числа іноземців, що бажають платити податки в Україні, пов'язане з раніше прийнятими заходами щодо створення сприятливих умов для ведення бізнесу та розвитку податкового сервісу.

Зокрема наприкінці минулого року спрощено процедуру реєстрації платників податків - подати відповідну заяву можна до будь-якої інспекції, незалежно від місця проживання або тимчасового перебування.

«Скорочено терміни реєстрації, видачі облікових карток та довідок про зміну реєстраційного номера з 10 до 5 днів і т.п.», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, обсяг податку на доходи фізичних осіб у 2012 році становив 68 млрд грн, що на 8 млрд грн (на 13%) більше показника 2011 року.

З 1 січня в Україні стартувала кампанія з декларування доходів фізичних осіб. Обсяг податку на доходи фізичних осіб, який передбачається зібрати в рамках виконання державного бюджету на 2013 рік, становить 78 млрд грн.

За даними Міндоходів, на 1 лютого 2013 року до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків внесено 44,55 млн осіб. З них у поточному році зареєструвалися 41,8 тис.