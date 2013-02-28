Erste Group планує завершити продаж своєї «дочки» в Україні наприкінці II кварталу

Erste Group планує завершити угоду з продажу своєї української дочірньої компанії - АТ «Ерсте Банк» наприкінці другого кварталу 2013 року, йдеться в повідомленні групи, переданому агентству УНІАН.

«Через зростаючу економічну і політичну невизначеність в Україні та у зв'язку зі стратегічним рішенням про вихід з українського ринку Erste Group у грудні 2012 року підписала угоду про продаж АТ «Ерсте Банк» власникам ПАТ «Фідобанк». Формальне затвердження транзакції регуляторними органами в Австрії та Україні і, відповідно, закриття транзакції очікуються наприкінці другого кварталу 2013 року», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у середині лютого 2013 року Антимонопольний комітет України (АМКУ) дав дозвіл фізичній особі на придбання контрольного пакету акцій «Ерсте Банку».

У грудні 2012 року Erste Group і власник «Фідобанку» (Київ) Олександр Адарич уклали договір про продаж українського "Ерсте Банку" за 83 млн дол. Планується, що «Ерсте Банк» в Україні залишається частиною Erste Group і працюватиме під своїм чинним брендом до закриття операції, запланованого протягом 6 місяців, а після станеться зміна бренду та злиття бізнесу з «Фідобанком».

За словами О.Адарича, покупка «Ерсте Банку» є частиною стратегії «Фідобанку», у рамках якої планується створити до 2017 року банківський холдинг, який увійде до ТОП-20 банків України.

У січні п.р. акціонери «Ерсте Банку» включили до складу наглядової ради власника «Фідобанку» Олександра Адарича.

Довідка УНІАН. «Ерсте Банк» (Київ) працює на ринку України з 2006 року і входить до групи великих банків України.

За даними звітності, на 1 січня 2013 року активи банку становили 8,03 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 3,59 млрд грн, зобов'язання - 6,62 млрд грн, кошти клієнтів - 2,91 млрд грн, власний капітал - 1,41 млрд грн, статутний капітал - 1,38 млрд грн.

У 2012 році банк одержав збиток у розмірі 466,4 млн грн.