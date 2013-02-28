Проти Берлусконі порушено нову кримінальну справу за підозрою в корупції

Проти колишнього прем'єр-міністра Італії та лідера правоцентристської коаліції Сільвіо Берлусконі порушено нову кримінальну справу за підозрою в корупції. Про це повідомляє Agence France-Presse з посиланням на місцеву пресу.

За даними слідства, у 2006 році С.Берлусконі нібито підкупив сенатора Серджо де Грегоріо (Sergio De Gregorio), заплативши йому три мільйони євро (3,9 мільйона доларів). Останній входив до лівоцентристської коаліції, що перемогла того року на виборах. За кілька місяців сенатор раптово змінив свої погляди і перейшов до правої опозиції С.Берлусконі, передає Лента.ру.

Підкуп нібито сприяв тому, що в 2008 році уряд лівоцентристів на чолі з Романо Проді втратив більшість в сенаті й пішов у відставку. Після цього до влади на дострокових виборах прийшов С.Берлусконі.

Справу стосовно колишнього прем'єр-міністра було порушено прокуратурою Неаполя, тому що саме від цього міста обирався де Грегоріо. Сам сенатор також перебуває під слідством, пише La Repubblica.

Раніше політичні супротивники С.Берлусконі неодноразово звинувачували його в підкупі парламентаріїв, проте справу за фактом таких злочинів було порушено вперше.

С.Берлусконі кілька разів (у 1994-1995, 2001–2006 і 2008-2011 роках) обіймав пост прем'єр-міністра Італії. Він є лідером партії «Народ свободи». Його правоцентристське політичне об'єднання на виборах, що відбулися 25 лютого, одержало майже 30 відсотків голосів.

Стосовно С.Берлусконі порушено вже кілька кримінальних справ. У жовтні 2012 року він був визнаний винним у фінансових махінаціях в його компанії Mediaset. Спочатку він був засуджений до чотирьох років в'язниці, потім цей строк за амністією було скорочено до одного року, проте адвокати С.Берлусконі подали апеляцію і поки що він залишається на волі.

Крім того, політик обвинувачується в тому, що користувався послугами неповнолітньої повії та нібито перевищив свої повноваження, зажадавши від поліцейських відпустити дівчину з-під варти.