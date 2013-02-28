Міжбанк у четвер закрився котируваннями 8,1445/8,1465 грн/дол.

У четвер, 28 лютого, на міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,1450/8,1495, на 12:00 ціни знизилися до 8,1445/8,1475. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на таких значеннях - 8,1445/8,1465 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2668/72, на 12:00 ціни знизилися до 0,2667/71. На час закриття ціни досягли рівня 0,2665/69. У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився 30,5550 (+0.0250).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися у діапазоні 1,3095/1,3160. Ринок євро-гривні відкрився такими індикативними котируваннями - 10,7050/10,7125, на 12:00 ціни пішли вниз - 10,6850/10,6930. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH становили 10,6810/10,6880.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 27 лютого, на міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1435/8,1475, на 12:00 звузився спред - 8,1440/8,1470. На час закриття торгів цінові рівні підвищилися до 8,1445/8,1485 грн/дол.

Ринок євро-гривні відкрився індикативними котируваннями 10,6590/10,6660, на 12:00 ціни знизилися - 10,6575/10,6655. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH пішли вгору - 10,6730/10,6820.