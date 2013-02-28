Держфінінспекція з початку року запобігла розтраті у сфері держзакупівель на 243 млн грн

Державна фінансова інспекція України, створена на базі Головного контрольно-ревізійного управління, за результатами оперативного моніторингу ризикових державних закупівель запобігли зайвій розтраті 243 млн грн, йдеться в повідомленні відомства, переданому УНІАН.

Згідно з повідомленням, у результаті перевірок скасовані торги на суму 88,5 млн грн та розірвані договори на суму 154,1 млн грн. Найбільше розтрат - 107,3 ​​млн грн - запобігли в Донецькій області. Істотними також виявилися суми запобіглих розтрат у Луганській області (33 млн грн), Кіровоградській (27,3 млн грн), Черкаській (23,9 млн грн), Волинській (12,7 млн ​​грн), Чернігівської (9 млн грн), Тернопільській (8,1 млн грн), Івано-Франківській (6,8 млн грн), Львівської (5,5 млн грн) і Сумській (5,3 млн грн) областях.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році територіальні органи Держфінінспекції запобігли розтраті в сфері державних закупівель в обсязі 1,7 млрд грн. Зокрема обсяг скасованих торгів становив 956,2 млн грн, розірваних договорів - 704,3 млн грн.

У січні 2013 року Держфінінспекція провела перевірки 538 підприємств, установ та організацій, забезпечивши відшкодування державних втрат фінансових і матеріальних ресурсів в обсязі 124,5 млн грн.