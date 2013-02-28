Українці в 2012 році купили в Польщі товарів на 1,1 млрд дол.

Варшава. Українські громадяни в 2012 році купили в Польщі товарів на більш ніж 1,1 млрд дол., що приблизно на 20% більше показника попереднього року і становить п'яту частину офіційного польського експорту в Україну.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, за даними дослідження Головного управління статистики Польщі (GUS), темп зростання приватних покупок українців торік виявився нижчим, ніж у 2011 році, коли їх обсяг зріс майже на 40%.

У четвертому кварталі минулого року українці купили в польських магазинах товарів на більш ніж 320 млн дол., що на 6% більше за показник третього кварталу, але на 4% менше, ніж роком раніше.

Українці традиційно найчастіше купували в Польщі домашню техніку, будівельні матеріали та запчастини до автомобілів, а їх середні декларовані витрати на покупки становили менше 200 дол.

Водночас польські громадяни минулого року купили в Україні товарів приблизно на 90 млн дол., що на 10% менше показника попереднього року і становить близько 3% офіційного імпорту товарів з України в Польщу.

Поляки, які в середньому в 4-му кварталі 2012 року витрачали в Україні близько 70 дол., купували головним чином автомобільне паливо, алкоголь і кондитерські вироби.

Громадяни всіх країн, що межують з Польщею на сході, минулого року купили в польських магазинах товарів на близько 2,1 млрд дол., що більш ніж на чверть більше показника попереднього року.

GUS, яке оцінює витрати іноземців і поляків на базі анонімних анкет, заповнених у пунктах пропуску на наземному кордоні, зазначає, що понад 80% іноземців, які приїжджають до Польщі, декларують мету поїздки - покупки.

За даними управління, майже 50% іноземців їздять до Польщі кілька разів на місяць, а більше 40% - кілька разів на тиждень.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році українці купили в Польщі товарів на близько 700 млн дол. (за поточним курсом 1USD = 3,1 PLN), що на 10% більше показників 2009 року, який став першим повним роком, коли GUS початок досліджувати витрати поляків і іноземців, що перетинають східний кордон Польщі.

За даними експертів, більшість товарів, що купуються українцями в польських магазинах, перепродаються в Україні.

Довідка УНІАН. Україна є найбільшим безпосереднім сусідом,що входить до Євросоюзу Польщі, на яку також припадає найбільша ділянка зовнішньої східного кордону ЄС. Минулого року пасажиропотік на польсько-українському кордоні зріс більш ніж на 8% - до 15 млн перетинів, що становило 40% усього пасажиропотоку.

До того ж 12,4 млн разів спільний кордон перетнули громадяни України (+17%).