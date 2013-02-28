Акціонери банку «Київська Русь» призначили нову наглядову раду

Акціонери банку «Київська Русь», який входить до групи великих фінансових установ, призначили новий склад наглядової ради банку. Про це банк повідомив в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, за рішенням акціонерів банку, ухваленому на загальних зборах, до складу наглядової ради увійшли: Валерій Ворона, Михайло Гойхман, Ольга Непочатова і Василь Пасічник, замість звільнених Марини Гаджі, Юрія Плотнікова та Миколи Орлова.

Олександр Черевко переобраний на посаду голови наглядової ради банку на наступний термін (3 роки).

Тим самим рішенням акціонери банку призначили новий склад ревізійної комісії.

Довідка УНІАН. Банк «Київська Русь» (м. Київ) працює на ринку України з 1996 року і входить до групи великих банків України.

На 1 січня 2013 активи банку становили 5,59 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 3,93 млрд грн, зобов'язання - 5,09 млрд грн, кошти клієнтів - 4,13 млрд грн, власний капітал - 500,46 млн грн, статутний капітал - 416,08 млн грн.

У 2012 році банк отримав прибуток у розмірі 197 тис. грн.

Згідно з інформацією на офіційному сайті банку, його основним власником є ​​бізнесмен Віктор Братко, що володіє акціями банку безпосередньо (46%) і через інвестиційну групу «Базус».