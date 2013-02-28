Фонд Блейзера: для покриття дефіциту платіжного балансу України потрібно ще 12-38 млрд дол.

Потреба в додатковому фінансуванні дефіциту платіжного балансу України зростає, і за підсумками 2013 року становитиме від 12 до 38 млрд дол., повідомив у четвер журналістам виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Усенко в рамках круглого столу «Фінансова стабільність і фінансові потреби України у 2013 році».

Як передає кореспондент УНІАН, Міжнародний фонд Блейзера прогнозує три можливі сценарії розвитку подій в Україні поточного року.

За базовим сценарієм, аналітики фонду прогнозують стабільність на світових фінансових ринках у першій половині 2013 року, можливість рефінансування старих боргів (50% боргів українського банківського сектору і 100% боргів корпорацій). За цим сценарієм дефіцит рахунку поточних операцій становитиме близько 10 млрд. дол., приплив інвестицій збережеться на рівні 4 млрд дол., населення придбає не більш як 8 млрд дол. валюти, і потреби у фінансуванні будуть на рівні 27 млрд. дол. (при золотовалютних резервах НБУ 24,5 млрд дол.).

Реалізація оптимістичного сценарію, за оцінками аналітиків фонду, можлива у разі плідної роботи за кожним напрямком. Оскільки банківський сектор вже рефінансував істотну частину боргів, за такого сценарію рефінансування банків може досягти 70%. Небанківський сектор зможе не тільки рефінансувати попередні борги, а й залучити нові запозичення, і рефінансування досягне 120%. За такого сценарію дефіцит рахунку поточних операцій становитиме 11 млрд дол., приплив іноземних інвестицій - близько 5 млрд дол., купівля валюти населенням – близько 5 млрд. дол. і потреби у фінансуванні будуть на рівні 12 млрд дол.

Також існує незначна ймовірність реалізації песимістичного сценарію, за якого рефінансування зовнішніх боргів буде нижчим за рівень 2012 року (40% у банківському секторі і 80% - у корпоративному), дефіцит рахунку поточних операцій може досягти рівня 8 млрд дол., приплив іноземних інвестицій становитиме не більш як 3 млрд дол., населення придбає близько 10 млрд дол. валюти і потреби у фінансуванні досягнуть 37-38 млрд дол.

Як раніше повідомляв УНІАН, за даними Національного банку України, дефіцит платіжного балансу України за підсумками 2012 року, порівняно з 2011 роком, збільшився в 1,7 рази – до 4,174 млрд дол.

Дефіцит поточного рахунку за 2012 рік зріс на 40,6% – до 14,407 млрд дол., а профіцит рахунку операцій з капіталом і фінансових операцій збільшився на 31,4% – до 10,233 млрд дол.

Обсяг прямих інвестицій (сальдо) залишився приблизно на рівні 2011 року – 7,045 млрд дол. (+30 млн дол.).