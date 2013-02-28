Список польських багатіїв знову очолив бізнесмен Ян Кульчик - Forbes

Варшава. Рейтинг найбагатших громадян Польщі, підготовлений журналом Forbes, вкотре очолив бізнесмен Ян Кульчик зі статками майже 3,6 млрд дол.

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, за оцінкою польської редакції Forbes, статки 62-річного Я.Кульчика, який з 2010 року займається видобутком вуглеводнів в Україні, за підсумками минулого року збільшилися майже на чверть.

Я.Кульчик також займається реалізацією інфраструктурних і енергетичних проектів, проте найціннішим його активом є акції компанії SABMiller, яка виробляє пиво під брендами Grolsch, Pilsner Urquell, Tyskie і Lech, вартістю близько 2,3 млрд дол.

Активи контрольованої ним публічній компанії Kulczyk Oil Ventures в Україні на кінець вересня минулого року оцінювалися у понад 120 млн дол.

До п'ятірки найбагатших жителів Польщі також увійшли ще два підприємця, які ведуть бізнес в Україні: третє місце у рейтингу обіймає Михайло Соловов, який володіє, серед інших, компаніями Echo Investment, Barlinek i Rovese (колишній Cersanit), а також Лешек Чарнецький, який володіє в Україні Idea Bank.

Forbes оцінив їх статки к 1,9 і 1,4 млрд дол., відповідно.

Всі сто найбагатших поляків за рік збільшили своє багатство на більш як 15% - до 30,5 млрд дол.

Для порівняння, активи найбагатшого громадянина України 46-річного Ріната Ахметова, за даними щоденного оновлюваного рейтингу агентства Bloomberg, на 27 лютого оцінювалися в суму понад 21 млрд дол.

Найбагатшим у світі визнано мексиканського телекомунікаційного магната Карлоса Сліма (71 млрд дол.).

Довідка УНІАН. За даними МВФ, минулого року за рівнем номінального ВВП Польща посіла 26-е місце у світі з 470 млрд дол., тоді як, як Україна – 52-е місце з 180 млрд дол.