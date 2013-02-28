Фонд гарантування продовжить виплати вкладникам «Ерде Банку»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжить виплати вкладникам «Ерде Банку» на підставі індивідуальних звернень, повідомляє фонд на офіційному сайті.Згідно з повідомленням, виплати вкладникам «Ерде Банку», що ліквідується, які не звернулися до банку - агента фонду з 15 січня по 22 лютого 2013 року, здійснюватимуться за результатами розгляду індивідуальних звернень таких вкладників до фонду.

Як повідомляв УНІАН, банк «Хрещатик» з 23 лютого припинив виплати вкладникам проблемного «Ерде Банку» відповідно до договору про здійснення виплат. Національний банк України ухвалив рішення про відкликання ліцензії та ліквідації проблемного «Ерде Банку» 10 січня.

Довідка УНІАН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб створений в лютому 1999 року і є державною спеціалізованою установою, що виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізичних осіб. З жовтня 2012 року розмір гарантованої суми вкладів встановлено на рівні 200 тис. грн.

На 1 лютого 2013 року учасниками фонду були 173 банки.