Азія вперше випередила Америку за кількістю супербагатіїв. На третьому місці - Європа

В усьому світі зараз налічується 1453 мільярдери, сукупний розмір їх статку за минулий рік помітно збільшився і досягає 5,5 трлн доларів.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного китайським журналом "Хужунь" (аналог "Форбса"), повідомляє ИТАР-ТАСС.

За його даними, найбільше супербагатіїв - 608 осіб - зафіксовано в Азії. За цим показником цей регіон вперше випередив Північну Америку, де проживає 440 мільярдерів. У Європі - 324.

Найбагатшою людиною на планеті названо мексиканського телекомунікаційного магната Карлоса Сліма з особистим статком 66 млрд доларів. На другому місці - американський інвестор Уоррен Баффет (58 млрд). Слідом йдуть іспанець Амансіо Ортега (55 млрд), що володіє мережею магазинів одягу марки Zara, і засновник "Майкрософту" Білл Гейтс (54 млрд), який випав з трійки.

До десятки лідерів потрапила найбагатша людина Азії 85-річний гонконгівський магнат Лі Ка-Шин, який посів сьому позицію у списку. У його "кишені" - 32 млрд доларів.

У материковому Китаї найбагатшим бізнесменом з показником 13 млрд доларів залишається Цзун Цинхоу - власник компанії з випуску прохолодних напоїв "Вахаха".

Загалом у КНР "армія" мільярдерів досягла 317 осіб, поступаючись лише США (409 осіб). На третьому місці - Росія, де кількість супербагатіїв, за версією журналу, становить 88 осіб, а їх сукупний статок - 368 млрд доларів.

Москву названо "світовою столицею" мільярдерів. У російській столиці таких налічується 76 осіб, стверджують автори дослідження. На другу і третю позиції вони поставили Нью-Йорк (70) і Гонконг (54), за якими йдуть Пекін і Лондон. Більшість імен у списку багатіїв, особливо представників Азії, так чи інакше пов'язані з сектором нерухомості.

Водночас автори доповіді припускають, що реальна кількість мільярдерів на планеті може сягати 4 тисяч осіб, оскільки існує категорія "підпільних" супербагатіїв, які прагнуть не афішувати себе і свій капітал.