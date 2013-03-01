У січні депозити населення в гривні зросли на 6 млрд грн - експерти

У січні поточного року депозити населення в гривні зросли на 6 млрд грн, і попит населення на вклади в національній валюті продовжує зростати, повідомили УНІАН у прес-службі «Ерсте Банку».

Згідно з повідомленням, за оцінками експертів банку, у січні 2013 року вклади населення в національній валюті зросли на 6 млрд грн, тоді як валютні вклади - на 308,3 млн дол. Обсяг готівкових коштів фізичних осіб скоротився на 2,6% - до 198 млрд грн. Чистий попит населення на валюту трохи знизився до 200 млн дол. у порівнянні з показником у грудні (210 млн дол.).

«На тлі позитивної динаміки зростання депозитів, зменшення інтересу населення до іноземної валюти і її накопичення поза банками, рівень банківської ліквідності вже два місяці поспіль не опускається нижче 25 млрд грн. Високі залишки на коррахунках сприяли зниженню ставок: ставка овернайт коливається в межах 1-2%, місячна ставка - на рівні 7-8%», - цитує прес-служба експертів банку.

Як повідомляв УНІАН, за даними Національного банку України, обсяг коштів фізичних осіб в банках у 2012 році зріс на більш ніж 51 млрд грн, що свідчить про відновлення довіри до банків і передумови для зниження ставок по кредитуванню економіки.