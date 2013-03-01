Міжбанк у п'ятницю відкрився котируваннями 8,1440/8,1480 грн/дол.

У п'ятницю, 1 березня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань – 8,1440/8,1480 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2660/64, котирування з євро-гривні пішли донизу – 10,6620/10,6690. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися – 1,3093/95 (четвер - 1,3137/39).

У четвер Нацбанк на ринок не виходив.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 28 лютого, на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1450/8,1495, на 12:00 ціни знизилися до 8,1445/8,1475. На момент закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 8,1445/8,1465 грн/дол.

Ринок євро-гривні відкрився індикативними котируваннями 10,7050/10,7125, на 12:00 ціни пішли донизу 10,6850/10,6930. На момент закриття торгів цінові показники з EUR/UAH становили 10,6810/10,6880.