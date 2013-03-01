Держборг Білорусі в січні збільшився до 15,3 млрд дол.

Мінськ. Державний борг Білорусі з початку року збільшився на 3 трлн рублів (347,6 млн дол.), або на 2,4%, і на 1 лютого 2013 року становив 131,8 трлн рублів (15,3 млрд дол.).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства фінансів Білорусі.

«Збільшення державного боргу в 2013 році обумовлено зростанням як внутрішнього, так і зовнішнього держборгу», - відзначили в Мінфіні Білорусі.

Так, зовнішній держборг Білорусі збільшився з початку 2013 року на 246,7 млн дол. (з урахуванням курсових різниць) - до 12,3 млрд дол.

У січні 2013 року залучено 449 млн дол. (зокрема четвертий транш кредиту АКФ ЄврАзЕС у розмірі 440 млн дол.) і здійснено планове погашення зовнішнього державного боргу на суму 198,9 млн дол. (зокрема виконання зобов'язань перед МВФ за кредитом стенд-бай - 183,6 млн дол.).

Внутрішній держборг на 1 лютого 2013 року становив 26 трлн рублів (3 млрд дол.), збільшившись з початку року на 0,2 трлн рублів (23,2 млн дол.).

За даними Мінфіну, збільшення внутрішнього держборгу в 2013 році обумовлено розміщенням державних облігацій для фізичних осіб та зростанням курсу долара США.

Як повідомляв УНІАН, держборг Білорусі в 2012 році зріс на 10,6% - до 15 млрд дол.