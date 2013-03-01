З початку деклараційної кампанії, що стартувала з 1 січня 2013 року, п'ять тисяч киян задекларували 827 млн ​​грн доходів, повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України в Києві з посиланням на главу відомства Ірину Носачову.

Згідно з повідомленням, обсяг наданої податкової знижки становив 8 млн грн.

У повідомленні також сказано, що з тих, хто вже задекларував доходи - 48 мільйонерів, чиї доходи загалом становили 265 млн грн.

«Граничний термін подання декларації - 1 травня, але ми звертаємося до киян з проханням не зволікати з подачею декларації, яку можна подати як у паперовому вигляді - в Центрі обслуговування платників податків, так і в електронному, скориставшись можливістю безкоштовно отримати ключ електронного цифрового підпису», - цитує прес-служба І.Носачову.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня в Україні стартувала кампанія з декларування доходів, і декларації про доходи прийматимуться аж до 1 травня 2013 року.

Для зручності платників податків декларацію можна подати в електронному вигляді за наявності електронного ключа цифрового підпису та відповідного програмного забезпечення. Міністерство доходів і зборів України, до складу якого входить Державна податкова служба України, заявило про введення посиленого режиму роботи консультаційних служб для платників податків на час проведення деклараційної кампанії

До того ж міністр доходів і зборів Олександр Клименко висловлював намір показати приклад і особисто подати декларацію про доходи.

Нагадаємо також, що на 1 липня 2012 року до органів ДПСУ декларації про майновий стан і доходи, отримані в 2011 році, подали 624,6 тис. громадян України. Загальна сума задекларованого громадянами доходу становила 36,6 млрд грн. Можливість подавати декларації в електронному вигляді з'явилася з відкриттям Центру сертифікації ключів електронного підпису, який розпочав роботу в травні 2012 року.

До того ж у 2012 році висловлювалися припущення, що кампанія із загального декларування доходів може бути введена в Україні вже у 2014 році. Однак у Міндоходів не раз заявляли, що будь-які ініціативи щодо введення загального декларування обов'язково пройдуть попереднє обговорення за участю громадськості та експертів.