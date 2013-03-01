Янукович 4 березня в Москві обговорить з Путіним співпрацю з Митним союзом

Президент України Віктор Янукович під час зустрічі з Президентом РФ Володимиром Путіним 4 березня у Москві обговорить питання співпраці з Митним союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про В.Янукович сказав сьогодні на підсумковій прес-конференції. (4 березня Президент України здійснить робочий візит до Росії – УНІАН).

За словами В.Януковича, Україна створює модель співпраці з Митним союзом. “Росія... вона, безумовно, є ключовою і ми ведемо переговори, яку модель у стосунках ми застосуємо. Для нас дуже цікава економічна співпраця с Митним союзом”, - сказав він.

Президент нагадав, що товарообіг України з країнами Митного союзу становить 63 млрд доларів. Водночас “багато чого залежатиме від Росії, Білорусі, Казахстану, наскільки вони хочуть бачити нас за цим столом”, зазначив В.Янукович.

Він заявив, що “ми маємо можливість стати наглядачами, знайти форму, яка буде відповідати рівню наших стосунків”.

“Ця робота не припиняється. Найближчим часом я відвідаю Росію і ці переговори будуть продовжуватись”, - сказав В.Янукович.

“Якщо ми отримаємо будь-який статус і будемо учасниками розгляду питань Митного союзу - це піде нам на користь. Там наші національні інтереси, наші економічні інтереси”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, попередній візит В.Януковича до Росії планувався на 18 грудня 2012 року, проте був перенесений.

Тоді прес-служба Президента України відзначала, що темами зустрічі Президентів України і Росії визначено актуальні питання українсько-російської співпраці насамперед в енергетичній і торговельно-економічній сферах. Зокрема – напрацювання взаємоприйнятного механізму взаємодії України з Митним союзом Росії, Білорусі і Казахстану.

«Для успішної реалізації цих домовленостей необхідні додаткові консультації на експертному рівні. У зв'язку з цим сторони домовилися про перенесення термінів візиту», – відзначили в прес-службі.

Нагадаємо, Росія пропонує Україні вступити до Митного союзу, що дозволить знизити ціну на закуповуваний у РФ природний газ. Україна сподівається на підписання угоди про асоціацію і ЗВТ з Євросоюзом і пропонує секторальну співпрацю з МС за формулою «3+1», але Росію це не влаштовує.