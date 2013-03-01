«Кредитпромбанк» почав реалізацію продуктів «Дельта Банку»

«Кредитпромбанк» з 1 березня почав реалізацію продуктів «Дельта Банку» через свої відділення, повідомляє прес-служба «Кредитпромбанку».

Згідно з повідомленням, з 1 березня на підставі договору про співробітництво, укладеного між банками, у всіх відділеннях «Кредитпромбанку» можна оформити депозити продуктової лінійки «Дельта Банку», до того ж обслуговування таких вкладів залишається в даному відділенні «Кредитпромбанку».

Як повідомляв УНІАН, позачергові збори акціонерів «Кредитпромбанку», призначені на 25 лютого, на яких планувалося розглянути питання про внесення змін до статуту банку і здійснення суттєвих юридичних дій, не відбулося з технічних причин. Інформація про нову дату зборів акціонерів буде повідомлена найближчим часом.

Наприкінці грудня 2012 року співвласник «Дельта Банку» (м. Київ) Микола Лагун повідомив про придбання «Кредитпромбанку» за символічну ціну 1 долар. За його словами, планується злиття «Кредитпромбанку» з «Дельта Банком» протягом 3-6 місяців, у результаті якого залишиться одна структура - «Дельта Банк».

Довідка УНІАН. «Кредитпромбанк» (м. Київ) працює на ринку України з 1997 року і входить до групи найбільших банків України. На 1 січня 2013 активи банку становили 12,22 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 10,09 млрд грн, зобов'язання - 10,151 млрд грн, кошти клієнтів - 6,02 млрд грн, власний капітал - 2,07 млрд грн, статутний капітал - 2,64 млрд грн.

У 2012 році банк одержав збиток у розмірі 48,87 млн грн.

За інформацією на сайті банку, його основними акціонерами на 1 січня 2013 року були компанії Kalouma Holdings Limited (Кіпр) - 47,783%, Fintest Holdings Limited (Кіпр) - 28,717%, Homertron Trading Limited (Ірландія) - 23,5%.